BIST 9.023
DOLAR 32,05
EURO 35,01
ALTIN 2.220,90
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi bomba Şanlıurfa anketi

Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi bomba Şanlıurfa anketi

AK Parti'den istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'ne katılarak Şanlıurfa adayı olması ildeki dengeleri değiştirdi. MAK Danışmanlık şirketinin yaptığı son anket sonuçları gündeme oturdu.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerine doğru anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 30 büyükşehir için yapılan illerden birisi de sonucu merak edilen Şanlıurfa oldu. 

MAK Danışmanlık şirketi, 23 Şubat-6 Mart tarihleri arasında Şanlıurfa'da 2420 kişiyle yüz yüze anket düzenledi.

AK Parti ile ile Yeniden Refah Partisi arasında yaşanan gerilimin bir önemli başlığını oluşturan Şanlıurfa'daki anket sonuçları dikkat çekti.

Gülpınar ankette 3 puan geride

AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 32 alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 29 oy aldı. DEM Parti adayı ise yüzde 24 ile üçüncü sırada yer aldı.

Erdoğan'ın danışmanı ve MKYK üyesiydi

AK Parti MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan aday gösterilmeyince partisinden istifa edip Yeniden Refah Partisi’nin adayı olmuştu. 

Gülpınar, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanıydı. Gülpınar, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili de yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Patlayan şarj aleti bir evi küle çevirdi
Patlayan şarj aleti bir evi küle çevirdi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Gram altın rekor tazeledi! Yatırımcısını sevindirdi ne kadar oldu?
Gram altın rekor tazeledi! Yatırımcısını sevindirdi ne kadar oldu?
TIR dorsesine çarpan motosikletin sürücüsünden acı haber
TIR dorsesine çarpan motosikletin sürücüsünden acı haber
Ordu Büyükşehir anketi sonuçları şaşırttı eski AK Partili Enver Yılmaz sürprizi
Ordu Büyükşehir anketi sonuçları şaşırttı eski AK Partili Enver Yılmaz sürprizi
MAK Danışmanlık Sakarya anket sonuçları AK Parti adayı en yakın rakibini 3'e katladı
MAK Danışmanlık Sakarya anket sonuçları AK Parti adayı en yakın rakibini 3'e katladı
Buğra Kavuncu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Madem yapabiliyordunuz, niye son 5 yıldır bugün vadettiklerinizi yapmadınız?
Buğra Kavuncu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Madem yapabiliyordunuz, niye son 5 yıldır bugün vadettiklerinizi yapmadınız?
Eskişehir Büyükşehir anketi sonuçları yankı uyandırdı
Eskişehir Büyükşehir anketi sonuçları yankı uyandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
Deprem uzmanı Gökçeoğlu 6,9 veya 7,2 diyerek uyardı: Eli kulağında...
Deprem uzmanı Gökçeoğlu 6,9 veya 7,2 diyerek uyardı: Eli kulağında...
Bakan Mehmet Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
Bakan Mehmet Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulucak iddia: DEM Parti İBB adayı yüzde 9'u bulursa...
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulucak iddia: DEM Parti İBB adayı yüzde 9'u bulursa...