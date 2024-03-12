Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi bomba Şanlıurfa anketi

AK Parti'den istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'ne katılarak Şanlıurfa adayı olması ildeki dengeleri değiştirdi. MAK Danışmanlık şirketinin yaptığı son anket sonuçları gündeme oturdu.

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31 Mart yerel seçimlerine doğru anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 30 büyükşehir için yapılan illerden birisi de sonucu merak edilen Şanlıurfa oldu.

MAK Danışmanlık şirketi, 23 Şubat-6 Mart tarihleri arasında Şanlıurfa'da 2420 kişiyle yüz yüze anket düzenledi.

AK Parti ile ile Yeniden Refah Partisi arasında yaşanan gerilimin bir önemli başlığını oluşturan Şanlıurfa'daki anket sonuçları dikkat çekti.

Gülpınar ankette 3 puan geride

AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 32 alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 29 oy aldı. DEM Parti adayı ise yüzde 24 ile üçüncü sırada yer aldı.

Erdoğan'ın danışmanı ve MKYK üyesiydi

AK Parti MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan aday gösterilmeyince partisinden istifa edip Yeniden Refah Partisi’nin adayı olmuştu.

Gülpınar, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanıydı. Gülpınar, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili de yaptı.