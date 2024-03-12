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Bakan Yerlikaya: Teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde

Bakan Yerlikaya: Teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da üs bölgesinde TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Yerlikaya, "2023 yılında teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde." dedi.

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Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Buradaki üs bölgemizde, terörle mücadelede destan yazan Jandarmamızın iftar sevincini paylaşmak için geldik.

2016'dan beri envanterimize İHA'lar, SİHA'lar, ANKA'lar kazandırıldı. Müthiş bir hava gücümüz var. Bu zor coğrafyada her yere biz bakıyoruz, her yeri biz görüyoruz. 

2023 yılında teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde.

"815 terörist etkisiz hale getirildi"

Kırsalda 18 bin 451 operasyon yaptık. 3 bin 468 de şehirlerde operasyon yaptık. 2023 yılında toplamda 21 bin 919 operasyon yaptık. 815 terörist etkisiz hale getirildi. 

Terör eylemleri 2016'da 2 bin 322'ydi, 2023'te bu rakam 88'e düştü. Biz kararlıyız. Hedefimiz bir tane eylem bile olmaması.

Bütün dağlarımız vadilerimizde kahraman özel harekatçılarımız, jandarmalarımız, korucularımız var.

Artık hiçbir mera ve yaylalarımız güvenlik nedeniyle kapalı değil.

Doğu ve güneydoğudaki şehirlerimizin her birinde el birliği ile o şehri kalkındırma refah huzuru temin ediyoruz. 

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