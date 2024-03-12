Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra Yunus Emre Bağdat Kültür Merkezini de ziyaret eden Yıldız, yarın Bağdat'ta Iraklı yetkililerle temaslara başlayacağını ifade etti.

Yıldız, "Yarın Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.

"Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak"

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:

"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."