Kritik maç öncesi Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gündeme ilişkin yapacağı basın toplantısının tarihi ve saati açıklandı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç'un, 13 Mart 2024 Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği basın toplantısı saat 14.15'te başlayacaktır" denildi.

SELAHATTİN BAKİ İŞARET ETMİŞTİ

Pendikspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalar yapan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Ali Koç'un konuşmasına ilişkin, "Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. Çünkü, biliyorsunuz 'Bize karşı koalisyon var, koalisyona karşı oynuyoruz' diye iddia edenler, ortalığı yangına yerine çevirenler, kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu yapılan algılarla, iftiralarla, şike iftiralarıyla, FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Perşembe günü Union Saint Gilloise ile karşılacak. Sarı-lacivertliler, ligde de kritik maçta Trabzon deplasmanına gidecek.