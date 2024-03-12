Süper Lig ekibi yeni transferini duyurdu! 3 yıllık imza

Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan "Hoş geldin Matchoi Djalo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.