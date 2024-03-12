BIST 9.069
DOLAR 32,05
EURO 35,06
ALTIN 2.228,99
HABER /  SPOR

Süper Lig ekibi yeni transferini duyurdu! 3 yıllık imza

Süper Lig ekibi yeni transferini duyurdu! 3 yıllık imza

Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan "Hoş geldin Matchoi Djalo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli Bakandan, hükümete çağrı: O ülkeye savaş ilan edin!
İsrailli Bakandan, hükümete çağrı: O ülkeye savaş ilan edin!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Apple, AB'de geliştiricilerin uygulamalarını kendi sitelerinden sunmalarına izin verecek
Apple, AB'de geliştiricilerin uygulamalarını kendi sitelerinden sunmalarına izin verecek
Bakan Yerlikaya: Teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Yerlikaya: Teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde
ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğluna dair yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı
ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğluna dair yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Hint Okyanusu'nda Bangladeş bandıralı yük gemisi silahlı korsanlarca kaçırıldı
Hint Okyanusu'nda Bangladeş bandıralı yük gemisi silahlı korsanlarca kaçırıldı
ABD merkezli Bloomberg: Türkiye'nin dünyadaki askeri varlığı genişliyor
ABD merkezli Bloomberg: Türkiye'nin dünyadaki askeri varlığı genişliyor
Yapımcı Arif Keskiner öldü
Yapımcı Arif Keskiner öldü
Kritik maç öncesi Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı
Kritik maç öncesi Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı
Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor
Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor