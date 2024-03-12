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İsrailli Bakandan, hükümete çağrı: O ülkeye savaş ilan edin!

İsrailli Bakandan, hükümete çağrı: O ülkeye savaş ilan edin!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Lübnan'a savaş ilan etme çağrısı yaptı.

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İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ederken İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümete skandal bir savaş çağrısı yaptı. 

Gvir, resmi X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Gallant, ordu senin sorumluluğunda, daha ne bekliyorsun, İsrail devletine 100'den fazla roket atıldı, siz de sessizce oturuyor musunuz?" dedi.

İSRALLİ BAKANDAN LÜBNAN'A SAVAŞ İLAN EDİN ÇAĞRISI

Lübnan'a saldırma çağrısı yapan Ben-Gvir, "Şimdi karşılık vermeye, saldırmaya ve savaşa başlayalım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu düşünülen mevkilerden İsrail'e 100'e yakın roket atıldığı duyurulmuş, Hizbullah da saldırıları doğrulamıştı.

İsrail ordusu da savaş uçaklarının roket saldırılarının gerçekleştirildiği yerleri hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'in saldırı düzenlediği Baalbek kentinde 1 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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