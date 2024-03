Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Ankara'da 5 santimetre metro bile yapmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinde 58 kilometre metro sözü verdiğini ancak Ankara'da 5 santimetre metro bile yapmadığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, adayların projelerini ve vaatlerini sunduğu yoğun kampanya süreci devam ediyor.

Mitinglerde ve televizyon ekranlarında seçmenle buluşan adaylar vaatlerini sıralıyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da, Habertürk'te katıldığı Seçime Doğru programında soruları cevaplandırdı.

"Ankara'da şu anda 5 santimetre yapılan metro yok"

Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019'daki metro vaadine değinerek eleştirilerde bulundu.

Altınok şu cümleleri kurdu:

"Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı havaalanı metrosu ile protokol imzalamıştı. Sayın Belediye Başkanı 'metroyu ben yapacağım' deyip imzasını çekti. Bakanlık yapacaktı. 58 kilometre metro sözü vardır 2019 seçimlerinde. '9 ayda proje, ihale, 5 yılda metro yapacağım' diyor. Ankara'da şu anda 5 santimetre metro yok. İstanbul'da açılan bütün metrolar hükümetimiz tarafından yapılan metrolar. Bazı metro alanlarını da doldurdular. Bir çoğu Kadir Topbaş döneminde başlamış olan metrolardır İstanbul'a hizmet veren. İstanbul'daki trafik çilesi şu an 5'e katlandırdı. Hükümetimiz İstanbul'a ayrım kayrım yapmadan metro yaptı. Büyükşehir belediye başkanı söz vermiş, hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Keçiören'den gelip Kızılay'a bağlanan hat hükümetimiz tarafından yapıldı. Ankaralılara verdiği sözü Büyükşehir Belediye Başkanı yerine getirmemiştir. Ankara'da toplam 80 kilometre metro yapacağız, Ankara'yı demir ağlarla öreceğiz."

Ankara'nın Ulaşım ve Trafik Sorunları

Ankara'nın ulaşım sorunlarına değinen Altınok şöyle dedi:

"Ankara'da ciddi bir ulaşım, trafik problemi var. Sabahları insanlar işlerine 1,5-2 saatte gidiyorlar. Otobüs duraklarında bekleme dönemi, kuyruklar uzadı. Vatandaşlarımıza soruyorum, 'Ankara'nın trafik problemi var mı, yok mu?'. Sincan'da vatandaşlarımızın söylediği ilk otobüs durağında bindiysen bindi, onun dışında yok. Balık istifi gibiler. Depremden birçok vatandaşımız Ankara'ya geldi. Gelenlerin yüzde 85'i döndü. Bize geldiler 'hakkınızı helal edin' dediler. Kardeşlerimizin zor gününde üzerimize düşen sorumluluğu, vebali yerine getirdik. Ankara'da altgeçit, üstgeçit, köprülü kavşaklar yapılmadı. Her sene Ankara'ya 100 bin araç giriyor. 2024'de 124 bin araç trafiğe girecek. Eğer metro dahil bu projeler hayata geçirilmezse, 2,5 yıl sonra Ankaralı 'eyvah biz ne yaptık' diyecek. Aksi bir durum olursa iradeye saygımız var tabii. Ankara'daki problemleri Altınok'un çözeceğine inandıklarına inanıyorum. Şu anda Ankara'da ciddi ulaşım çilesi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi 400 tane otobüs aldı. 2 bin civarında otobüsü var. Otobüslerin en az 1000 tanesinin yenilenmesi lazım. Şu an tamirini yapamıyor. Yedek parça yok. Ustalar emekli olmuş, bir taraftan böyle bir problem var."

"Ankara'ya yapacağı her hizmetle ilgili destek verdik"

ABB Başkanı Yavaş'ı engellemediklerini aksine desteklediklerini belirten Altınok şunları söyledi:

"5 yılda ABB Başkanının belediye meclisine getirdiği gündem maddeleri yüzde 99.8. Bunlar resmi rakam, hepsi elimizde. 'Metro yapacağım' dedi. Kredi istedi, yetkiyi verdik. Polatlı'ya hala su gelmedi. 37 milyar borçlanma yetkisi verdik belediye meclisinde. Ankara'ya yapacağı her hizmetle ilgili destek verdik. Sonsuz desteğimizi verdik. Ankara'nın suyla ilgili sıkıntısı vardı. 2019 seçiminden sonra Gerede'den iki akstan su getirdi. Bu su gelmese idi Ankara bugün susuzdu. Burada engellemek için hiçbir şey yapmadık. Hepsine destek verdik. Polatlı suyu da verdiğimiz krediyle gidecek. Sayın büyükşehir belediye başkanını bir şirketin başına getirseydiniz, şirket batmıştı."

"ABB'nin şu an 20 milyar borcu var"

Altınok'un diğer açıklamaları şu şekilde:

"'Efendim ben yol yapmadım, yol yapsaydım trafik problemi mi olsaydı?' diyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Ankara'da 100 sözü var 99 tanesini yapmamış. Bugün Ankara'nın birçok köyünde su yok, kanal yok, yollar çukur, millet lastik, balans, ön takım parası ödemekten yoruldu. Şimdi 300 milyar bütçe bazı devlet bütçelerinden daha fazla. 'Ben yatırım yapmadım, yardım yaptım' diyor. Yardım aşağılayıcı bir cümle. Şu an yardımları yüzde 4'e düşürmüş. Sosyal medya başarısından dolayı sorduğunuzda sosyal yardım. Aslında çok yardım yaptığı yok. Yoğun bir reklam var. Sosyal medyada başarılı tabii. Rakamların hepsi elimizde. Yüzde 4 yardımları yaptı. 8'den 4'e düşürmüş. ABB'nin şu an 20 milyar borcu var. Bütün şirketler batak, zararda. Eskiden kâr eden şirketler de şu an zararda. Çünkü arpalık oldu bu şirketler. 3,5 milyar borç 20 milyar oldu. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, hala satıyor. Eskiden ABB, işçinin SGK primlerini kesip yatırıyordu. Şu an 8 milyar SGK'ya prim borcu var. Ankara'da 9 milyar yapılan bir iş varsa onu göstersinler. 8 milyarlık Ankara'da bir hizmet varsa, o da yok."

"Ankara hizmet istiyor, eser istiyor"

"Bir taraftan CHP'li seçmene de saygısızlık yaptılar. Ankara hizmet istiyor, eser istiyor. Ankara bunaldı. Ankara büyükşehir değil büyük bir kasaba oldu. Ankara'nın ışıkları söndü. Hayalet bir şehir, hayalet bir belediye başkanımız var Ankara'da gözükmeyen. Bugün Ulus'taydım. Orada sordum vatandaşlara 'Allah aşkına bir kez sokakta gördünüz mü?' dedim. 'Görmedik' dediler. Ama Altınok sokakların adamıdır. Keçiören'de 'sokakta görsem tanırım' diyenlerin oranı yüzde 85. Hadi tatile gideyim, yurt dışına gideyim, böyle bir şey yok. Bütün şehir ve kent sizin ailenizdir. Bütün çocuklar sizin çocuklarınızdır. Ankara'nın çok problemi oldu. Problemler çoğaldı. Vatandaş şunun farkında. Mahalleleri geziyorum, ilçelere gidiyorum. Büyükşehir belediyesinin ilçelerde bir hizmet var mı? Bir eser var mı? 2019'daki sözleri de alıyorum. İnanın bizim ilçe belediye başkanlarımız destan yazmış. Büyükşehir belediyesi hiçbir şey yapmamış. Varsa bir eseri söyleyin bana? Hakkını verelim. Söylenen şu 'Burada hiçbir eseri yok'. Hatta 'seçimden seçime seçim bürosu açılışına ve kurdela kesmeye geliyor' dediler. Sokakta 'CHP'liyim sana oy vereceğim' diyen vatandaşımız da var."