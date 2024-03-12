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Cevdet Yılmaz'dan cari açık açıklaması! 22 milyar dolar...

Cevdet Yılmaz'dan cari açık açıklaması! 22 milyar dolar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 22,6 milyar dolar azaldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cari açık değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın Mayıs 2023'e göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

'8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili oldu'

Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.

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