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Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye tebrik

Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, mevkidaşını seçim dolayısıyla tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tebrik telefonu

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Terör saldırılarına kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim sürecinde Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı; Türkiye’nin terörle mücadelede Pakistan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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