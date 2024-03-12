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Buğra Kavuncu'nun kahvaltı programını Ramazan'da yapmış gibi gösterdiler

Buğra Kavuncu'nun kahvaltı programını Ramazan'da yapmış gibi gösterdiler

İYİ Parti’nin CHP ile ittifak yapmama kararı sonrası İYİ Parti’den istifa eden bazı isimler, İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'yu hedef alarak Ramazan'da kahvaltı programı düzenlemiş gibi göstermeye kalktılar.

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İYİ Parti’nin CHP ile ittifak yapmama kararı sonrası İYİ Parti’den istifa eden eski İYİ Parti İBB Meclis Üyeleri İbrahim Özkan ve Ali Kıdık, Buğra Kavuncu’nun Ramazan öncesi yaptığı kahvaltı programını Ramazan’da yapmış gibi gösterdiler.

Buğra Kavuncu konuya ilişkin yaptığı paylaşımla şu cevabı verdi;

'Mübarek Ramazan ayını siyasi ranta alet eden iftiracı güruhunu iyi görün. Ramazan ayında böyle bir şey yapmayacağımızı bile bile bunu paylaşan kalbi kararmış kötülük havarilerinin tarafı belli. Siyasi operasyonları, sinsi kumpasları ve bunların organizatörlerini çok iyi tanıyın. İYİ Parti'yi yıkmak için sıraya giren, sahipleri de belli olan maşaları, iftiracıları akıllarınıza kazıyın. Biz bunları unutmayacağız.'

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