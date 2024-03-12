Jose Mourinho Süper Lig'e mi geliyor?

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olamaması durumunda İsmail Kartal'la yolların ayrılabileceği iddia edilirken Jose Mourinho'nun da adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

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Sezona İsmail Kartal yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, 29. haftanın ardından 76 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen sarı-lacivertliler hedeflerine ulaşamazsa teknik direktör değişikliğine gidebilir.

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunu bekleyecek

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İsmail Kartal'ın şu anki performansından memnun. Sarı-lacivertli yönetimin sezon sonunu bekleyerek şampiyonluk yarışının nasıl biteceğini görmek istediği vurgulandı.

Mourinho, Fenerbahçe'nin listesinde

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin şampiyon olunamaması durumunda teknik direktör değişikliğine gideceği ve Portekizkli çalıştıcı Jose Mourinho'nun adaylar arasında olduğu iddia edildi.

İsmi dev kulüplerle anılıyor

Son olarak Roma'yı çalıştırcan Mourinho'nun adı Manchester United, Chelsea, Newcastle United, Al-Hilal, Al-Nassr, Napoli ve Juventus'la da anılıyor.