BIST 9.069
DOLAR 32,09
EURO 35,09
ALTIN 2.228,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Murat Kurum menemen pişirirken ocağın altının yanmadığı görüntüler için konuştu

Murat Kurum menemen pişirirken ocağın altının yanmadığı görüntüler için konuştu

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, dün gece sahur için öğrenci evini ziyaret etti. Menemen yaparken ocağın altının yanmadığı görüntüler için Kurum, "Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum" diyerek cevap verdi.

Abone ol

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haber Global canlı yayınında yerel seçim gündemine ilişkin soruları cevapladı. 

Dün gece sahur için kendisini davet eden hukuk bölümü öğrencilerinin evine misafir olan Kurum, soğansız menemen yaptı.

Menemeni pişirirken ocağın yanmadığı anın görüntüleri sosyal medyada eleştirilen İBB adayı, "Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum" diyerek cevap verdi. 

Şımarık laf ebeleri

"Söyleyebilecek eleştirebilecek bir şey bulamıyorlar, baba 'ocağın altı yanmadı' diyorlar." diyen Kurum, "Sınıfta böyle şımarık çocuklar olur ya. Şımarık, laf ebesi denebilecek kişiler vardır." diyerek benzetme yaptı. 

"Güzelce pişirdik ve yedik"

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. Bunlar israfa alışmış ya, bütün ocakların yanması gerekiyor. Çok güzel de pişirdik yedik."

"Kararsız seçmeni ikna ettim"

Kurum misafir olduğu evde bir öğrencinin kararsız seçmen olduğunu söylerken, "'Siz bu ülkenin karar vericilerisiniz. Buradaki takdiriniz çok önemli. Gelecek sizin geleceğiniz. Kötü gidişata dur diyecek son nesil sizlersiniz' dedim ve ikna ettim. Bizden yana oy kullanacak." dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ın 'son seçimim' ifadesiyle ilgili Ömer Çelik'ten dikkat çeken sözler
Erdoğan'ın 'son seçimim' ifadesiyle ilgili Ömer Çelik'ten dikkat çeken sözler
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı
İsrail 'roketatar taşıdığı' iddiasıyla öldürdüğü Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını itiraf etti
İsrail 'roketatar taşıdığı' iddiasıyla öldürdüğü Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını itiraf etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen iki takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen iki takım belli oldu
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım
Çanakkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!
Çanakkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Ankara'da 5 santimetre metro bile yapmadı
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Ankara'da 5 santimetre metro bile yapmadı
Jose Mourinho Süper Lig'e mi geliyor?
Jose Mourinho Süper Lig'e mi geliyor?
Nikol Paşinyan: Ermenistan'ın toprakları dışında emellerimiz olmamalı
Nikol Paşinyan: Ermenistan'ın toprakları dışında emellerimiz olmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra Putin'i ağırlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra Putin'i ağırlayacağız