Erdoğan'ın 'son seçimim' ifadesiyle ilgili Ömer Çelik'ten dikkat çeken sözler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçimim' ifadesiyle ilgili olarak, "Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar veriyor. Vatandaş, 'Cumhurbaşkanımız hizmet etmeye devam etsin' diyor" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk’e Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinin final seçimi olacağını söylemesiyle ilgili sözlerini değerlendirdi. Çelik, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız bunu sık sık söyler. Bizim hatırlanacağımız şeyler eserlerdir, yaptığımız işlerdir. Ben çok uzun zamandır kendisi ile beraberim. Yorulmaksızın, durmak bilmeksizin çalışır. Siyasette gençlerin yetişmesine çok önem veriyor. Onlara bir gün devralacaklarını her zaman hatırlatıyor. Siyaset yaptığımız görevlerden daha geniş bir şey. Cumhurbaşkanımız için siyaset bir hayat tarzı. O siyaseti bırakırım anlamında bir ifade değil.

3. kez aday olur mu?

Bununla ilgili bir siyasi gündemimiz yok Meclis'in kendini feshetmesi gibi. Önümüzdeki 5 seneyi iyi değerlendireceğiz. Siyasette bildiğim bir şey var. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar verir. Vatandaşımız cumhurbaşkanımız hizmet etsin istiyor. Böyle büyük bir irade var. Cumhurbaşkanımızın liderliği organik. Millet kal derse kalırız, git derse gideriz der cumhurbaşkanımız da. Seçim vesilesi ile dışarıda gördüğüm Cumhurbaşkanımıza teveccüh artarak devam ediyor.

Siyasetçi yetişrmek demek demokrasinin güçlenmesi demektir. Bize verilen Meclis üyelikleri çalışmasında kadın ve gençlik kontenjanlarının güçlü olması şeklinde Cumhurbaşkanının talimatı var. Kadın hareketimiz de çok güçlü bizde."

Erdoğan ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde TÜGVA'nın programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım."