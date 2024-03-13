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İmam camide kendini astı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İmam camide kendini astı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir imam görev yaptığı camide iple kendini asarak intihar etti.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Göksun Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide görevli imam Hasan Ocak (45) girdiği bunalım sonucu caminin ikinci katında iple kendini astı.

Olay, ikindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilip polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Hasan Ocak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ocak'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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