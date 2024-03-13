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Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine sürpriz ceza! Dilan Polat'tan sonra gözler onlara çevrilmişti

Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine sürpriz ceza! Dilan Polat'tan sonra gözler onlara çevrilmişti

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturma diğer sosyal medya fenomenlerine de sıçradı. Bu isimlerden biri de Özlem - Tayyar Öz çifti oldu. Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden ünlü çifte sürpriz bir ceza kesildi.

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Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturması büyük ses getirmişti. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hala cezaevinde.

Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla başltılan soruşturma sonrası gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Özellikle de Polat'a özendiği iddia edilen Özlem Öz listenin başında yer aldı.

MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Show TV'nin özel haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklam sebebiyle çifte 550 bin TL para cezası kesildi.

Özlem Öz'ün "doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" tanıtım yapması Tayyargiller'e pahalıya patladı.

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