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TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti

Bakırköy’de tırın üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin sosyal tesise iftara gittikleri öğrenildi.

TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet F. idaresindeki tır, alçak olan köprüye çarpmıştı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti.

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TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti

Kazada araçta bulunan 4 kişilik aile hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti

Kazada hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin olduğu öğrenildi. 

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TIR otomobilin üzerine devrildi 4 kişi öldü! Ayrıntılar kahretti

Ailenin Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.

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