Erdoğan 'Son seçim' dedi, gündem karıştı! Fatih Portakal erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için son seçimim yorumunda bulunması ardından AK Parti Urfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın Meclis'i işaret etmesi siyasetin gündemini hareketlendirdi. Gazeteci Fatih Portakal, ana gündem maddesi haline gelen erken seçim ile ilgili olarak canlı yayında tarih verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel seçimler için, “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" olacak ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Meclis'i işaret etti

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında TBMM Başkanvekili ve AK Parti Urfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" paylaşımı gündem oldu.

Erken seçim için tarih verdi

Gazeteci Fatih Portakal siyasetin gündemini bir anda hareketlendiren gelişmeyle ilgili canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal erken seçim için tarih verdi.

İşte Portakal'ın o açıklaması:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kelime oyunu yaptı aslında. Doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, "Yasanın verdiği yetkiyle benim son seçimim" diyor. 2028'e kadar giderse katılamayacak, Anayasa değişikliği söz konusu olmazsa... Bir kelime oyunu, bırakmak da istemiyor. Dünyada bir Putin bir Erdoğan bir Aliyev bir de Türkmenistan mı dedik. Dünyada 4-5 tane lider var ama sandıkla geliyorlar yapacak başka bir şey yok.

Meclis seçime götürürse...'

Şunu yapacaklar, şimdiden söylüyorum, büyük ihtimalle 2027 yılında işi Meclis'e havale edecekler. Erdoğan seçime götürürse Anayasa'ya göre kendisi tekrardan aday olamıyor. Adalet Bakanı da 'Meclis seçime götürürse...' dedi. Cevdet Yılmaz '2026 yılında enflasyonu tek haneye getireceğiz' dedi. Şimdi tüm gayret onun için, kağıt üstünde onu bir türlü yaparlar. Meclis aritmetiği ortada 2027'de 360 milletvekili bulunursa 'Arkadaşlar erken seçime gidiyoruz' denilebilir. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı 313 yapıyor. 47 vekile ihtiyaç var. 38 vekili olan İYİ Parti'yi yanına alabilir mi, bence alabilir bundan sonraki hedef o olacak. YRP destek verir mi, 4 de orada var, etti 42. 5 üyeye daha ihtiyaç var. Saymadığımız partiler de var, 2027'de seçime hazır olun."