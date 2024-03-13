DEM Parti Batman adayı HÜDA PAR Batman adayı ile aynı karede yer alınca ihraç edildi

DEM Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile çektirdiği fotoğrafı paylaşınca partisinden ihraç edildi.

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Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile aynı karede görülen Dem Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, ihraç edildi.

Öztüzün'ün ihracı, Batman Kurumlar Koordinasyonu'nun DEM Parti Batman İl Örgütü binasında düzenlediği basın toplantısıyla duyuruldu.

DEM Parti’ye yakın bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan "Batman Kurumlar Koordinasyonu” adı verilen oluşum ile toplanan DEM Parti Yönetimi toplantı sonrası açıklama yaptı.

“Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır”

Açıklamada, “Yurtsever halkımız ve demokratik kurumlarımızın olağanüstü çağrısı üzerine yapılan de şu karara varmıştır; Halkımız ve partimiz açısından önemli bir seçim sürecinin içindeyiz. Partimiz bu sürece hazırlanırken 31 Mart Yerel Seçimlerinde Belediye Eşbaşkan adaylarımızın halk oylamasıyla seçileceğini kamuoyuna açıklamış ve adaylarımız büyük bir şeffaflıkla halk tarafından belirlenmiştir. Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır. Öztüzün’ün belediye eşbaşkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öztüzün'den "hedef gösterildim" tepkisi

Bahse konu fotoğrafın çekildiği maça gideceğinden parti yetkililerinin haberdar olduğunu belirten Öztüzün, "İl yönetimim, olayın nasıl olduğunu bile sormadan beni hedef gösteren bir tweet yayınladı." diye konuştu. Öztüzün, sormadan davranıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Öztüzün yaptığı başka bir açıklamada ise “Dünya tarihinde kendi adayını hedef gösteren bir parti daha yok” dedi.