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Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, kendini seyir halindeki trenin altına atarak yaşamına son verdi.

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Olay, geçtiğimiz akşam 21.30 sıralarında Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı.

O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

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