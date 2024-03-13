BIST 9.029
DOLAR 32,09
EURO 35,11
ALTIN 2.229,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Gece saatlerinde ilçenin kırsal Oyalı Mahallesi mevkisinde A.E.'nin (39) kullandığı 33 AOC 297 plakalı otomobil ile Ş.Ü.'nün (54) kullandığı 21 ADF 687 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.E. (57) ve S.Ü. (48) yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan S.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Uzmanından "sahursuz oruç tutmayın" uyarısı!
Uzmanından "sahursuz oruç tutmayın" uyarısı!
6 Nur yaşındaki Elif'in ölümünde istenen ceza belli oldu: Babaanne, hala ve amca...
6 Nur yaşındaki Elif'in ölümünde istenen ceza belli oldu: Babaanne, hala ve amca...
Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
Pakistan Başbakanından Türkiye ile ticaret çağrısı
Pakistan Başbakanından Türkiye ile ticaret çağrısı
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları
Japonya'da özel şirketin roketi kalkıştan sonra patladı!
Japonya'da özel şirketin roketi kalkıştan sonra patladı!
Venezuela, hava sahasını Arjantin'den gelen tüm uçaklara yasakladı
Venezuela, hava sahasını Arjantin'den gelen tüm uçaklara yasakladı
DEM Parti Batman adayı HÜDA PAR Batman adayı ile aynı karede yer alınca ihraç edildi
DEM Parti Batman adayı HÜDA PAR Batman adayı ile aynı karede yer alınca ihraç edildi
Fidan'dan Gazze diplomasisi
Fidan'dan Gazze diplomasisi