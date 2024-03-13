Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Gece saatlerinde ilçenin kırsal Oyalı Mahallesi mevkisinde A.E.'nin (39) kullandığı 33 AOC 297 plakalı otomobil ile Ş.Ü.'nün (54) kullandığı 21 ADF 687 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.E. (57) ve S.Ü. (48) yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan S.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.