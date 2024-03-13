Nicolo Zaniolo Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakip devrede...
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Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. İtalyan yıldızın sezon sonu Aston Villa'dan bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönmesi bekleniyordu. Bu sırada sürpriz bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ederken flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.
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Geçtiğimiz yılın devre arasında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekibe büyük umutlarla gelmişti.
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Sarı-kırmızılı formayla yarım sezonda 12 resmi maça çıkan İtalyan yıldız, 5 gol ve 1 asistle oynadı.
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Özellikle sezonunda sonunda oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Zaniolo, sezon başında kiralandı.
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