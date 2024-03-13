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Oğlunu, "uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Oğlunu, "uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş

ADANA'da oğlunu öldüren baba tutuklanırken, ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediğini, verdiği 200 lirayı beğenmeyip, "uyuşturucuya zam geldi 100 TL daha ver" dedikten sonra öldürdüğünü, önce oğlunun kendisine satırla saldırdığını, çok pişman olduğunu ve hemen 112'yi aradığını söylediği öğrenildi.

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Olay, 11 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hazım Evren (38) babası Tamer Evren'den (66) uyuşturucu parası istedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğlunu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurdu.

Polisi arayıp oğlunu öldürdüğünü söyledi ve teslim oldu
Tamer Evren, oğlunu vurduktan sonra 112'yi arayarak oğlunu öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti.

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazım Evren’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Tamer Evren ise evde bekleyerek, gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu.

"Uyuşturucuya zam geldi, para yetersiz" diyerek satırla babasına saldırmış

Emniyetteki ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediğini dile getiren Tamer Evren, "200 TL para verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip 100 TL daha para istedi. Ben de 'veremem bakkala borcumuz var' deyince bana satırla saldırdı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Evladımı öldürdüğün için çok pişmanım" dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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