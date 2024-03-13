Nevşin Mengü o yorumu görünce çileden çıktı, ağzını bozdu! "Ben sizin vicdanınıza..."

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan gazetecilerden biri olan Nevşin Mengü yaptığı bir yorumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir paylaşıma sinirlenen Mengü tepkisini, "Ben sizin vicdanınıza... s...yım. Utanmaz arlanmazlar." sözleriyle gösterdi.

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Sosyal medyada yaklaşık 2.8 milyon takipçisi bulunan gazeteci Nevşin Mengü bir yoruma çok sinirlendi. Tepkisini küfürle gösteren Mengü sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir anda gündem oldu.

Bir Twitter hesabı Rusya savaşında bir kolu ve 2 ayağını kaybeden Ukraynalı bir askerin fotoğrafını yayınladı. Kullanıcılardan biri bu fotoğrafı alıntılayarak, "Ulan zigon sehba gibi olmuşsun, hala hareketlere bak ya" yorumunda bulundu.

Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan bu yoruma karşı Nevşin Mengü de tepki gösterdi.

Kullanıcının paylaşımını alıntılayan Mengü, "Ben sizin vicdanınıza s…yım. Utanmaz arlanmazlar" ifadelerini kullandı.