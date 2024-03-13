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Galatasaray'ın en istikrarlısı Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın en istikrarlısı Barış Alper Yılmaz

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıların bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçın 45'inde görev aldı ve bu alanda takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Söz konusu karşılaşmaların 28'ine 11'de başlayan Yılmaz, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, takımın da en istikrarlı futbolcusu konumunda bulunuyor. Galatasaray; Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 46 resmi karşılaşmaya çıktı.

Tek maç kaçırdı

Teknik Direktör Okan Buruk'un birçok bölgede görev verdiği Barış Alper Yılmaz, söz konusu müsabakaların 45'inde süre aldı. 23 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla da takımda bu sezon en çok forma giyen isim oldu. Barış Alper, sadece Süper Lig'de deplasmandaki Sivasspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynamadı. Görev aldığı 45 maçında 28'ine 11'de başlayan Yılmaz, 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon santrfor, sağ kanat, sol kanat, sol bek ve sağ bek pozisyonlarında görev aldı.

Barış Alper'in ardından bu sezon sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 44, Fernando Muslera 42 ve Dries Mertens de 41 karşılaşmaya çıktı.

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