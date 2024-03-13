Almanya'da gündem 'döner': Fiyatlar tartışma yarattı

Almanya Başbakanı Scholz, sosyal medya hesabından yapılan bir yayında, "Döner ne zaman 3 Euro olacak?" şeklindeki bir soruya cevap verdi. Scholz, "Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Bu nedenle Almanya'da döner için tavan fiyat olmayacak. Ancak ülkede enflasyon zaten düşüyor" ifadelerini kullandı.

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Almanya'da döner fiyatlarının yükselmesi ve genç nüfusun bu durumdan duyduğu rahatsızlık, ülkenin gündemine oturdu. Başbakan Olaf Scholz, sosyal medya üzerinden yapılan bir yayında döner fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şehirden şehre değişen ancak ortalama olarak 7 euroya döner yemek mümkün olan Almanya'da, döner fiyatlarının son yıllarda yüzde 70 arttığı biliniyor. Bu artış, özellikle genç nüfus ve döner severler arasında tepkilere neden olmuş durumda.

NTV'den Ecem Topçu'nun haberine göre; Başbakan Scholz'un sosyal medya hesabından gençlerin döner fiyatlarıyla ilgili sorularını yanıtlaması dikkat çekti. Bir genç tarafından yapılan, "Bay Scholz, döner ne zaman 3 euro olacak?" sorusuna yanıt veren Scholz, döner fiyatlarında bir üst sınır belirlenmeyeceğini ifade etti. "Bu çok dikkat çekici bir soru. Gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Döner üreticileri için maliyet fiyatları da var. Yani dönerin fiyatı için bir üst sınırlama getirilmeyecek. Ancak Almanya’da enflasyon son zamanlarda düşüyor ve daha da düşecek" şeklinde konuştu.

Scholz'un bu açıklaması, gençler arasında memnuniyetsizlik yarattı. Bazı gençler, "Eski başbakan Merkel, döner fiyatlarını kontrol altında tutabiliyordu“ eleştirisinde bulunarak, mevcut hükümetin döner fiyatları konusundaki politikalarını sorguladılar.