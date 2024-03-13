Cem Yılmaz Ramazan'ın ilk günü rakı şişesi paylaştı sırrını Gaffar Yakınca açıkladı

Yazar Gaffar Yakınca, Cem Yılmaz'ın Ramazan'ın ilk günü Instagram hesabından rakı şişesi ve rakı bardağı paylaşmasının sırrını yazdı. Yakınca, Yılmaz'ın İngiliz şirketi tarafından üretilen marka ile tanıtım anlaşması yapmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Alkollü içki reklamının yasak olduğunu yazan Yakınca, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

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Cem Yılmaz'ın Ramazan’ın ilk günü milyonlarca takipçili hesabından bir rakı şişesi ve içmek üzere kaldırdığı bir rakı bardağı fotoğrafı paylaşması tepki çekti.

Ramazan'ın ilk günü ünlü oyuncunun böylesi bir paylaşım yapması eleştiri konusu oldu. Yılmaz, "Müslümanlara hakaret" ve "laik-dindar" çatışmasını alevlendirmekle suçlandı.

Konuya ilişkin "Ramazan’da rakı şişesinin sırrı" başlıklı yazı kaleme alan Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, Yılmaz'ın asıl amacının reklam ve para olduğunu iddia etti.

"İngiliz şirketle tanıtım anlaşması"

Yakınca, "Bence işin sırrı, markası açık seçik görülen rakı şişesinde saklı. Türkiye’de bir İngiliz şirketi tarafından üretilen bu markanın Cem Yılmaz ile Ramazan öncesinde bir “tanıtım anlaşması” yapmış olması kuvvetle muhtemel." ifadelerine yer verdi.

Alkol yasağını delme numaraları

Türkiye'de alkollü içki reklamının yasak olduğuna değinen yazar, söz konusu şirketin bu reklam yasağını delmek için türlü çeşitli numaralar yaptığını yazdı.

Maliye'ye çağrı

Sözü Cem Yılmaz'ın paylaşımına getiren Yakınca, "Dolayısı ile Cem Yılmaz’ın anason kokulu hareketi siyasi olmaktan ziyade ticari bir işe benziyor. Yılmaz, kamuya açık ünlü bir kişilik olduğu için açıkça yasayı ihlal etmiş oluyor, alkollü içki reklamı yapıyor. Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının ve TAPDK kurumunun mezkur şirket ile Cem Yılmaz arasında bir ilişki olup olmadığını araştırması gerekiyor." dedi.

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