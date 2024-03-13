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İki TIR çarpıştı! Sürücü hayatını kaybetti

İki TIR çarpıştı! Sürücü hayatını kaybetti

Ankara’da yoldaki kasis sebebiyle yavaşlayan TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sincan ilçesinde yer alan Malıköy Anadolu Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. TIR sürücüsü Ö.K.’nin (40) yoldaki kasis sebebiyle yavaşlattığı araca M.G. (50) kontrolündeki TIR arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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