Yeni Samsun Müzesi’nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yaklaşık 20 yılda müzecilik sahasında kat ettiğimiz muazzam mesafe, uluslararası alanda en saygın ödüllerle tescillenmiştir. Bugün müzecilikte öncü ve örnek alınan bir Türkiye var” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Samsun Müzesi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada, “Bugün Samsun’a, kurtuluş meşalesinin yandığı bu topraklara çağdaş bir eser daha kazandırmış olmanın mutluluğuyla karşınızdayım. Cumhuriyetimizin 101. yılında, Karadeniz gibi kendine özgü ve onun dalgalarından esinlenilerek yapılan yeni Samsun Müzemizin şehrimize ve Samsunlulara hayırlı olmasını diliyorum. Tabii, Samsun deyince biliyoruz ki tarih ve kültür bu topraklarda çok köklü, çok derin. Şehrimiz; Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi birbirinden eşsiz medeniyetlerin yönetimi altında daima önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Ve günü gelmiş, medeniyetlerin kök saldığı bu topraklar 20. yüzyılın şekillenmesini sağlayacak mücadelenin doğumuna ev sahipliği yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a attığı ilk adım, Türk milletinin nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti ile taçlanacak istiklal ve istikbal yürüyüşünün de ilk adımı olmuştur. Bu vesileyle Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Örnek alınan bir Türkiye”

Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlık tarihinin önemli merhalelerinin, Türk tarihinin dönüm noktasıyla kesiştiği Samsun’da böylesi büyük bir mirası yaşatmak adına ciddi mesai harcamaktayız. Müzecilik çalışmaları bu mesainin sacayaklarından birini teşkil ediyor. İstiyoruz ki müzeler tarihi ve kültürel eserlere sadece bakılıp geçilen yerler olmasın. Yaşayan, anlatan, iletişim kuran bir mekân olarak bilime, akademik çalışmalara ve sosyal hayata hizmet etsin, bunların ayrılmaz bir parçası olsun. İşte bu hedef doğrultusunda gerek ihya ettiğimiz gerekse yeni inşa ettiğimiz her bir müzemizi, tasarımından teknolojisine kadar çok yönlü kullanıma olanak sağlayacak, her kesimden ve her yaştan insanımızın ihtiyaç ve ilgisine cevap verecek, verimli olduğu kadar keyifli zaman geçirme imkânı sunacak bir konsepte kavuşturmaktayız. Bu çabanın, bu kararlılığın karşılığını da aldık, almaya devam ediyoruz. Yaklaşık 20 yılda müzecilik sahasında kat ettiğimiz muazzam mesafe, uluslararası alanda en saygın ödüllerle tescillenmiştir. Bugün müzecilikte öncü ve örnek alınan bir Türkiye vardır.”

Müzelerin eserlerle dolup taşacağını, ören yerlerinin Türkiye’nin en önemli cazibe merkezleri arasında hak ettiği yeri alacağını vurgulayan Bakan Ersoy, “Binalar inşa edilir, eserler sergilenir. Ama müzecilik burada bitmiyor. Güvenlikten tanıtıma, en iyi şekilde yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk zinciri var. ‘Google Arts and Culture’, ‘Tarihi Eserlerin Kimliklendirilmesi’, ‘Hitit Tabletlerinin Yapay Zekâ Yöntemi İle Okunması’, ‘Dijital Deneyim Müzeleri’, ‘Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi’ gibi prestij projeler bu sorumluluğu ne denli ciddiye aldığımızın birer göstergesidir. Ve şunu da memnuniyetle ifade ediyorum. Müzelerimiz eserlerle dolup taşacak, ören yerlerimiz ülkemizin en önemli cazibe merkezleri arasında hak ettiği yeri alacaktır. Zira, ‘kazıların 12 aya yayılması’ ve ‘geleceğe miras’ projeleri ile Türk arkeolojisinin altın çağını başlattık. Bu alanda 60 yılda yapılanlara eş değer işi inşallah dört yılda yapacak; bu toprakların medeniyet zenginliğini, her bir paçasıyla gün yüzüne çıkaracağız” diye konuştu.

Karadeniz dalgalarından esinlenilen bir mimari

Yeni Samsun Müzesi hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, “Malumunuz, Samsun Müzesi 19 Mayıs 1981’de hizmet vermeye başlıyor. Geçen 40 yıllık zaman zarfında doğal olarak hem artan eser sayısına göre hizmet verebilecek hem de modern teknolojiyi kullanarak çağdaş müzeciliğin gereklerini karşılayabilecek bir müzenin yapımı şart olmuştur. Ve bugün Karadeniz Bölgesi’nin en büyük müzesini Samsun’da hizmete açarak bu ihtiyaç en üst düzeyde karşılanmıştır. 15 bin metrekarelik bu eserin uygulama çalışmalarını Samsun Büyükşehir Belediyemizle imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında yürüttük. İfade ettiğim gibi Karadeniz dalgalarından esinlenilen bir mimariye sahip ve bu konseptiyle, 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programında, proje dalında ödüle layık görüldü. İçerisinde arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği salonlar, geçici sergi salonları, konferans salonu, kütüphane, çocuk müzesi, laboratuvar, idari ve ticari birimler ile depolar ve kafeterya yer alıyor. Bir yandan böylesi istisna bir yapı inşa edilirken bir yandan da eserlerin restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu noktada, bölgedeki tüm önemli eserlerin bu müzede sergilendiğini ifade etmeliyim. Dolayısıyla Yeni Samsun Müzemiz bir bölge müzesi niteliği de taşımaktadır. Sergilenen eser sayısı 7 bin 165 adettir” şeklinde konuştu.

1 ay boyunca ücretsiz

Yeni Samsun Müzesi’nin 1 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Şöyle bir baktığımızda müzemiz; Amisos Antik Kenti buluntuları ve Amisos Mozaiği, bronz atlet heykeli, Helenistik Çağa ait takılar, Klasik, Helenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminden eser grupları ile gerçekten görülmeye değer bir koleksiyon, tecrübe edilmesi gereken bir kültür ve tarih yolculuğu sunuyor. Müzenin etnografya bölümü ise Selçuklu dönemi mezar taşlarını, Osmanlı dönemine ait kervansaray, han ve medrese modellerini; mutfak, hamam ve giyim-kuşam kültürünü, takı sanatını ve Millî Mücadele dönemini içeren koleksiyonuyla Türk kültür ve tarihine eşsiz bir kapı açmaktadır. Şehrimize mimarisiyle, teşhir ve tanzim uygulamalarıyla ve zengin koleksiyonuyla yeni bir cazibe merkezi kazandırılmıştır. 1 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek olan Yeni Samsun Müzesinin Samsun’un tarihine, kültürüne ve sosyal hayatına en iyi şekilde hizmet etmesini temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Yeni Samsun Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Törende Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı da birer konuşma yaptı.

Açılışa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve diğer protokol üyeleri katıldı.