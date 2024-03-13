Eminevim 2024’te 150 bin yeni müşteri hedefliyor

Tasarruf finansman sektörünün lideri Eminevim “Elbirliğiyle Gelecek Emin Ellerde” teması ve ülke çapındaki 119 şubesinde görev yapan yöneticileriyle İstanbul’da gerçekleştirilen strateji toplantısında 2024 hedeflerini masaya yatırdı.

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Kurucusu olduğu tasarruf finansman sektörünün lideri Eminevim, İstanbul’da düzenlenen toplantıda, genel müdürlüğünde ve ülke çapındaki 119 şubesinde görev yapan müdür ve yöneticiler ile bir araya gelerek 2024 yılı strateji ve hedeflerini paylaştı. Toplantının açılış konuşmasında, uzun yıllardır tasarruf finansmanının gelişimine yön veren Eminevim’in lider konumuna dikkat çeken Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musab Üstün “Finansmanını sağladığımız ev, taşıt ve iş yeri sayısı 2023 sonu itibariyle yaklaşık 260 bin oldu. Ancak sadece kendi sektörümüzdeki liderliğe odaklanmıyor; katılım finans ekosistemine de önemli bir zenginlik kattığımıza inanıyoruz. Bu kapsayıcı ekosistemin zirvesinde Eminevim’i görebilmek için stratejik adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Hedef 2024’te 150 bin yeni müşteri

Sektörel verilerin, Eminevim’in paylaşımcılığı ve katılımcılığı savunan hizmet modelinin toplumdaki karşılığını net bir şekilde ortaya koyduğunun altını çizen Eminevim Genel Müdürü Mustafa Mutlu Çalışkan ise konuşmasında yeni müşteri ediniminin önemine değinerek “Uzun yıllara dayanan açık ve şeffaf müşteri memnuniyeti politikamızın, sektörü ilk kez deneyimleyen yeni müşterilerimiz nezdinde de olumlu geri dönüşler alması bize güç verdi. 2024 için yeni müşteri hedefimizi iki katına çıkartarak 150 bin yeni tasarruf sahibini daha portföyümüze eklemeyi istiyoruz. Ülke çapındaki 1.400’ü aşkın çalışanımızla sektörü büyütmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Dijital dönüşüme yapılan yatırım 2 katına çıktı

Konuşmasında finans sektöründe şubenin çok önemli bir müşteri temas noktası olduğunu ancak dijitalleşmenin her sektör gibi tasarruf finansman sektörü için de kaçınılmaz olduğunun altını çizen Strateji ve Finanstan Sorumlu Baş Genel Müdürü Yardımcısı Murat Ayyıldız “Dijital dönüşümü bir IT projesi olarak değil, bunu bir iş modeli değiştirme ve değer yaratma projesi olarak gördüğümüz için bu alandaki yatırımlarımızı 2023 yılında iki katına çıkarttık. Finans, operasyon, satın alma, insan kaynakları gibi tüm merkezi birimlerin ve bu birimlerin iş süreçlerinin otomatize edilmesi, daha verimli bir çalışma ortamı sağlıyor ve bu da müşteri sayılarımıza yansıyor” dedi.

Yeni rekor için hedef 300 bin teslimat

Sektörde açık ara fark ile yakalanması zor bir teslimat sayısına sahip olduklarının altını çizen Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş ise yeni hedeflerinin 300 bin teslimata ulaşmak olduğunu söyleyerek “Bugüne kadar on binlerce aileye dokunurken yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlarken odağımız sadece belli bir rakama ulaşmak olmadı. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek amacıyla her bir personelimize yıl boyunca ortalama 36 saatin üzerinde eğitim verdik. Teslimat öncesi ve sonrasında özenle yürüttüğümüz operasyonel süreçlerin ardından gerçekleştirdiğimiz anketlerde yüzde 90 olarak çıkan müşteri memnuniyetimizi destekleyen bu yatırımlar sayesinde, müşterilerimizden aldığımız şikayetlerde de yüzde 36 oranında bir azalma yakalamış olduk” dedi.