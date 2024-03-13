Fahri (geçici) Kur'an Kursu Öğreticileri Platformu kadro talebiyle yetkililere seslendi

Uzun zamandır kadroya alınmayı bekleyen fahri Kur'an kursu öğreticileri, kadro ve özlük hakları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakına ve yetkili sendikalara seslendi.

Abone ol

11 yıldır kadrosuz ve özlük haklarından mahrum bir şekilde çalıştırılan Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu, yazılı bir açıklama yaparak yetkililere taleplerinin karşılanması çağrısında bulundu.

Asgari ücretin altında çalışan sigortaları eksik yatırılan pek çok mağduriyet yaşayan fahri çalışanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den kendilerine kadro sözlerinin yerine getirilmesini istedi.

Fahri Kur'an Kursu Platformu'nun açıklamasında "sözleşmelilere , imamlara kadro aldıkları gibi bizlere de kadromuz verilirdi ama SENDİKA HAKKIMIZ OLMADIĞI İÇİN BİZLERİN HAKKINI SAVUNMAK İSTEMEDİLER

Bir kadını ortadan ikiye böl....

Yarısı annedir,

Yarısı çocuk,

Yarısı eğitimci..,

Yarısı hakkı verilmeyen kadın...Kadın işte Kadınlar günü hakkını aramak mi düşer kadına ...Mutluluğun Kadınlığın tadını çıkarmak varken hakkını arar ....Fahri Kur'an kursu ögreticileri hakkını ne zaman alacak

SÖZDE-GÖSTERİŞTE KUTLAMALAR DEĞİL ÖZDE İCRAATTE KUTLAMALAR BEKLİYORUZ

8 MART KADINLAR GÜNÜNÜ vesilesi ile kırgın gönüller tamir edilerek FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE Cumhur İttifakı #KADRO sözünün mart 2024 seçim öncesi tutulmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.