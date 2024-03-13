Erdoğan'dan 12 yıl sonra bir ilk: Irak'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında gerçekleştirdiği Irak ziyaretinden 12 yıl sonra, ilk kez resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gidiyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "Bu ziyaretin artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak" açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayı sonuna kadar Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bugün Irak Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerle görüşmeler yapılacağını belirtti.

Yıldız, ziyaretin amacını ilişkilerin gözden geçirilmesi ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlık yapmak olarak açıkladı. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Yıldız, koridorlar ve kalkınma yollarının, dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları olduğunu vurguladı. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak olan Kalkınma Yolu'nun büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Yıldız, bu projenin Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin planlama ve hazırlıklara göre, Nisan ayı bitmeden gerçekleşeceğini aktaran Yıldız, Erdoğan'ın daha önce 2012 yılında Başbakan olarak ziyarette bulunduğunu hatırlattı. Yıldız, bu ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ilk resmi ziyaret olacağını ve Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.