Trabzon'da sobadan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.Abone ol
Boztepe Mahallesi Yurttaş Sokak'taki apartmanda yaşayan Ali Kemal (69), Aynur (61) ve Samet Aydın (38), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Rahatsızlanan 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Kemal, Aynur ve Samet Aydın kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 3 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.