Solunum hastalıkları için "egzersiz" önerisi

Türk Toraks Derneğince, solunum hastalıklarında egzersiz eğitimleriyle daha güçlü ve enerjik hissedileceği, kalbin çalışmasının iyileşeceği, yorgunluk ve nefes darlığının azalacağı belirtildi.

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Pulmoner Rehabilitasyon Haftası dolayısıyla dernekten yapılan yazılı açıklamada, Pulmoner rehabilitasyonun nefes darlığı ve günlük aktivitelerinde kısıtlanma, egzersiz kapasitesinde azalma gibi semptomları ciddi şekilde yaşayan kronik solunum hastalarına uygulandığı bildirildi.

Bu rehabilitasyonun, doğrudan solunum hastalığına veya eşlik eden hastalıklara bağlı ortaya çıkan semptomlar için etkili olduğu vurgulanan açıklamada, rehabilitasyonla hastalığın ilerlemesinin önlenmesi, hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı, yorgunluk ve fonksiyonel yetersizliğin ortadan kaldırılması, günlük yaşam aktivitelerinde yeterliliğin artırılması, katılımın sağlanması, bağımsızlığın artırılması ve egzersiz toleransı ile fiziksel aktivite düzeyinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, solunum hastalıklarında egzersiz yapmanın gerekliliği ise şu şekilde sıralandı:

"Egzersiz toleransındaki azalma, uzun süreli solunum hastalığı olan kişilerin temel şikayetlerinden biridir. Bu hastalarda nefes darlığı veya yorgunluğun neden olduğu hareketsizlik, kemik ve kas içeriğinin, kalp ve akciğer fonksiyonlarının, egzersiz kapasitesinin gittikçe azalmasına neden olur. Egzersiz eğitimi ile kas kuvveti ve dayanıklılığı artarak daha uzun mesafeler yürünür, eklemler daha iyi hareket eder, gevşeme sağlanır, daha güçlü ve enerjik hissedilir, kalbin çalışması iyileşir, yorgunluk ve nefes darlığı azalır. Ayrıca vücut savunma sistemi üzerine olan olumlu etkileri sayesinde enfeksiyonlardan korunma sağlanır. Uzun süreli solunum sorunu olan hastalar Pulmoner rehabilitasyon programları ile güvenli bir şekilde egzersiz yapabilirler. Egzersiz eğitimi yürüyüş gibi dayanıklılık egzersizleri, bacak ve kol kasları kuvvetlendirme egzersizleri, solunum egzersizlerini içermektedir."

Pulmoner rehabilitasyon programının en az 8 hafta süre ile haftada iki veya üç seans olacak şekilde, 24 seans uygulanması gerektiği anlatılan açıklamada, daha uzun programların daha fazla yarar sağlayabileceği ifade edildi.