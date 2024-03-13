BIST 8.979
DOLAR 32,09
EURO 35,12
ALTIN 2.232,47
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kaybederek 8.944,81 puana indi.

Abone ol

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,22 puan azalışla 8.944,81 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Efkan Ala'dan 100 ilçe iddiasına YRP'den cevap
AK Partili Efkan Ala'dan 100 ilçe iddiasına YRP'den cevap
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kredi kartına yeni sınırlamalar kapıda! İşte alınacak önlemler
Kredi kartına yeni sınırlamalar kapıda! İşte alınacak önlemler
Denize kıyısı yok ama bu yıl 6 bin ton balık üretildi!
Denize kıyısı yok ama bu yıl 6 bin ton balık üretildi!
Türkiye Mısır'a benzeyebilir: Uzmanında 'Bütün canlıları olumsuz etkiler' uyarısı
Türkiye Mısır'a benzeyebilir: Uzmanında 'Bütün canlıları olumsuz etkiler' uyarısı
Konda Araştırma Müdürü: Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık
Konda Araştırma Müdürü: Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık
Midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı!
Midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı!
İranlı akademisyen bir ay yaşadığı İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı
İranlı akademisyen bir ay yaşadığı İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı
Trabzon'da sobadan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da sobadan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Lazio’da Sarri dönemi sonra erdi
Lazio’da Sarri dönemi sonra erdi
5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Erdoğan'dan 12 yıl sonra bir ilk: Irak'a gidiyor
Erdoğan'dan 12 yıl sonra bir ilk: Irak'a gidiyor