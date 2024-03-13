BIST 8.979
DOLAR 32,09
EURO 35,12
ALTIN 2.232,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum’da FETÖ/PDY operasyonu

Erzurum’da FETÖ/PDY operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçu ile ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan A.U. (Ebe), A.G.Ö.G. (Esnaf) ve E.S. (İşsiz) isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Lütfü Savaş'tan partisinin aday tanıtımında yer almamasına ilişkin açıklama
Lütfü Savaş'tan partisinin aday tanıtımında yer almamasına ilişkin açıklama
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Solunum hastalıkları için "egzersiz" önerisi
Solunum hastalıkları için "egzersiz" önerisi
Diş hekimi Mustafa Kalaycı cinayeti! Karısı ve spor hocası tutuklandı
Diş hekimi Mustafa Kalaycı cinayeti! Karısı ve spor hocası tutuklandı
Japonlar "Oppenheimer" filminin Oscar almasına tepkili
Japonlar "Oppenheimer" filminin Oscar almasına tepkili
İş yerinde silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
İş yerinde silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
AK Partili Efkan Ala'dan 100 ilçe iddiasına YRP'den cevap
AK Partili Efkan Ala'dan 100 ilçe iddiasına YRP'den cevap
Kredi kartına yeni sınırlamalar kapıda! İşte alınacak önlemler
Kredi kartına yeni sınırlamalar kapıda! İşte alınacak önlemler
Denize kıyısı yok ama bu yıl 6 bin ton balık üretildi!
Denize kıyısı yok ama bu yıl 6 bin ton balık üretildi!
Türkiye Mısır'a benzeyebilir: Uzmanında 'Bütün canlıları olumsuz etkiler' uyarısı
Türkiye Mısır'a benzeyebilir: Uzmanında 'Bütün canlıları olumsuz etkiler' uyarısı
Konda Araştırma Müdürü: Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık
Konda Araştırma Müdürü: Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık