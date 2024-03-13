Erzurum’da FETÖ/PDY operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçu ile ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 şüpheli yakalandı.Abone ol
Yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan A.U. (Ebe), A.G.Ö.G. (Esnaf) ve E.S. (İşsiz) isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.