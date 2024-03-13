BIST 8.979
DOLAR 32,09
EURO 35,12
ALTIN 2.232,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla ateş edip 2 kadını yaralayan zanlılar yakalandı.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, salı günü gece saatlerinde S.T. ile tartıştıktan sonra ikamete doğru ateş edip Fadile E. (43) ve Eda T'yi (27) yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını izleyip görgü şahitlerini dinleyen polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler S.Ç. ve B.Ç'yi olay gecesi kullandıkları tabancalar ile yakaladı.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Salı günü gece saatlerinde aralarında husumet bulunan S.T'nin ikametine giden S.Ç. ve B.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine yanlarında bulunan tabancayla ikamete ateş edip Fadile E. ve Eda T'yi yaralamıştı.

Tedavi altına alınan 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı
2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Erzurum’da FETÖ/PDY operasyonu
Erzurum’da FETÖ/PDY operasyonu
Lütfü Savaş'tan partisinin aday tanıtımında yer almamasına ilişkin açıklama
Lütfü Savaş'tan partisinin aday tanıtımında yer almamasına ilişkin açıklama
Solunum hastalıkları için "egzersiz" önerisi
Solunum hastalıkları için "egzersiz" önerisi
Diş hekimi Mustafa Kalaycı cinayeti! Karısı ve spor hocası tutuklandı
Diş hekimi Mustafa Kalaycı cinayeti! Karısı ve spor hocası tutuklandı
Japonlar "Oppenheimer" filminin Oscar almasına tepkili
Japonlar "Oppenheimer" filminin Oscar almasına tepkili
İş yerinde silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
İş yerinde silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
AK Partili Efkan Ala'dan 100 ilçe iddiasına YRP'den cevap
AK Partili Efkan Ala'dan 100 ilçe iddiasına YRP'den cevap
Kredi kartına yeni sınırlamalar kapıda! İşte alınacak önlemler
Kredi kartına yeni sınırlamalar kapıda! İşte alınacak önlemler
Denize kıyısı yok ama bu yıl 6 bin ton balık üretildi!
Denize kıyısı yok ama bu yıl 6 bin ton balık üretildi!