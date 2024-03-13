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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu.

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Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gittiği belirtildi.

Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.

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