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Buket Aydın'ın İmamoğlu'na tepkisi gündem oldu: Oyum da size değil

Buket Aydın'ın İmamoğlu'na tepkisi gündem oldu: Oyum da size değil

Sunucu Buket Aydın, Murat Kurum'u ağırladığı programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili tartışılan açıklamasına tepki gösterdi.

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Sunucu Buket Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylemesiyle gündem oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u Haber Global ekranlarında konuk eden sunucu Buket Aydın, oy tercihini açıkladı.

Aydın, "Bu çok sorunlu bir yaklaşım. Bir kadın olarak bu yaklaşımı kınıyorum. Niye çalışan kadınlar size mi oy veriyor? Ben ev kadını değilim ve oyum da size değil Ekrem Bey. Bunu da böyle söylemek isterim" dedi.

İmamoğlu ne demişti?

Konuyla ilgili tartışma, İmamoğlu'nun Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldığı 5 Mart'ta gündeme gelmişti.

"Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor' analizine itiraz eden İmamoğlu'nun "Bunu şöyle yorumluyor araştırmacılar. Ev kadınları daha çok oy veriyor diye. Yoksa kadınlar statüsünde demeyelim. Ama ev kadınlarında daha çok. Hatta ciddi bir fark gibi gözüküyor. Ama İstanbul'da yıktığımızı düşünüyorum." demişti.

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