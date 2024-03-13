Almanya'da döner fiyatları çok arttı Olaf Scholz'a 'döner ne zaman 3 Euro olacak?' diye soruldu

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'e sosyal medya hesabından yaptığı yayında "Döner ne zaman 3 Euro olacak?" diye soruldu. Bir süredir Almanya gündeminde olan döner fiyatlarına ilişkin Scholz, "Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Bu nedenle Almanya'da döner için tavan fiyat olmayacak. Ancak ülkede enflasyon zaten düşüyor" dedi.

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Almanya'da enflasyonun düşmesiyle döner fiyatları tekrar gündeme geldi. Başbakan Olaf Scholz döner fiyatlarıyla ilgili sosyal medya yayınında açıklama yaptı.

Ülkede yaşayan genç nüfus ve döner sevenler fiyatlardan şikayet ediyor.

Döner fiyatları 7 euro oldu

Almanya'da döner fiyatları şehirden şehre değişiyor ancak ortalama 7 euroya döner yemek mümkün. Dönerin Almanya'da fiyatı son yıllarda yüzde 70 arttı.

Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan Almanya Başbakanı Scholz, özellikle gençlerden döner fiyatları ile ilgili soru geldiğini söyledi.

Bir genç başbakana, "Bay Scholz, döner ne zaman 3 euro olacak?" diye sordu.

"Döner fiyatına üst sınır getirilmeyecek"

Scholz gence yanıt verdi ve döner fiyatlarında bir tavan belirlenmeyeceğini söyleyerek, “Bu çok dikkat çekici bir soru. Gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Döner üreticileri için maliyet fiyatları da var. Yani dönerin fiyatı için bir üst sınırlama getirilmeyecek. Ancak Almanya’da enflasyon son zamanlarda düşüyor ve daha da düşecek" diye konuştu

Başbakan konuşmaya devam ederken verdiği yanıttan memnun olmayan gençler, "Eski başbakan Merkel, döner fiyatlarını kontrol altında tutabiliyordu“ eleştirisinde bulundu.