Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ‘Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) Hafize Gaye Erkan, istifasını sunmuş ve başkanlık görevine Fatih Karahan getirilmişti. Erkan'ın görevi bırakması ile ilgili yapılan spekülasyonlara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir mesaj yayınlayarak açıklık getirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilen paylaşımda, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.