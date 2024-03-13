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Başkentte 20 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Başkentte 20 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Ankara’da 2 tırda yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 19 ton kaçak tütün ele geçirildi.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda kaçak tütünün kente getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesi yol kontrol noktasında şüpheli 2 tırı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda 19 ton tütün ve 128 adet elektronik sigara ele geçirildi. Tır sürücüleri A.E. ile M.M. gözaltına alındı. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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