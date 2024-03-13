Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: En küçük vizyonları yok! Flaş Gabar petrolü açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Bu sinsi oyunu bozduk" dedi. Erdoğan ayrıca, "Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Sevgili Şırnaklılar, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Yavuz'un emaneti Şırnak insanıyla bugün yine bir başka güzel.

Bin yılı aşkındır medeniyetimizin, inancımızın nabzının attığı bu şehri biz Allah için seviyoruz. Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz. Rabbim bu kutlu ayda ibadetleri kabul eylesin. Bizler kendi evlerimizde oruçlarımızı tutarken yakın coğrafyamızda durum hiç iç acıcı değil. Sahip olduğumuz huzurun şükrü için Ramazan ayı önemli bir fırsat.

"En küçük bir vizyonları yok"

En küçük bir vizyonları yok. Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı; ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga ve terör günlerine döndürmektir. Heybelerindeki tek malzeme budur. Bizim bu millet için çok büyük hayallerimiz var. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık.

Şırnak'la aramıza girmek için her türlü yolu deneyenler oldu. Kalpsiz bir vücut olur mu. Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız Türkiye olmaz.

"Sinsi oyunu bozduk"

"Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimi ile içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk.

Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenlik koridoruyla ateşin ülkemize sıçramasını önlüyoruz. Bu seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakarlık yaptık.

"Oyunu tersine çevirdik"

Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik.

Kardeşliğimize sahip çıkarsak, fitne sokmak isteyenlere fırsat vermezsek, emin olun daha fazlasını gerçekleştireceğiz.

Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara, Türkiye'nin önü de ufku da açıktır. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacaktır.

"Milli gelirde dünyada 11. sıradayız"

Artık sadece daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Ülkemizi geliştirme, milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı yürüyoruz. Şu anda milli gelirde 11. sıradayız. Biraz daha gayretle, çalışmayla bu işi başaracağız. Hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

"Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık"

31 Mart'ta mili irade bayramını hep birlikte kutlayacağız. Şırnak'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız? Gönlümüzün sultanı Şırnak'ın bize vereceği destek ayrıca önemlidir.

Seçime az kaldı, bunun için hep beraber gece-gündüz çalışacağız. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri şehirlere yaptıklarımızdır. Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 244 yeni derslik inşa ettik.

Sağlıkta toplam 64 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ aracılığıyla Şırnak'ta 11 bin 111 konut yaptık. Kentsel dönüşümde 16 bin 219 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şırnak'a son 21 yılda 7 baraj inşa ettik.

Çiftçilerimize yaklaşık 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Enerjide Şırnak'a, İdil'e ve Silopi'ye doğal gaz arzını sağladık.

Gabar petrolü açıklaması: Buralar uçacak

Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak. Ay sonuna kadar 40 bin varil petrol üretimini hedefliyoruz. Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız.