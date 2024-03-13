SGK ve Bağ-Kur için yeni maaş tablosu hazır! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Seçim öncesi emekliler arasında maaşlara seyyanen zam talepleri yükseliyor. Hükümetin ise bu konuda hangi adımları atacağı merak konusu olurken SGK Uzmanı Murat Bal, en düşük emekli maaşı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam gelecek mi, ne zaman? Nisan ayı detayı dikkat çekerken yeni emekli maaşı tablosu ortaya çıktı. İşte detaylar…
SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi yıl başında yüzde 49,25’lik zam almıştı. 2024 Ocak zammı döneminde 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da 2500 TL ilave iyileştirmeyle 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 49,25'lik ve yüzde 4 ek ödemeyle taban maaşı bu rakamın altında kalan emeklilere ise Hazine'den ödeme yapılıyor. Ankara’dan gelen açıklamalar Temmuz ayını işaret etse de seyyanen zam beklentisi her geçen gün artıyor.
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşı için rakam vererek şunları söyledi: “Geçen sene 5.500 liradan 7500 liraya ara dönemde geçildi. Emekliye zam Nisan ayında geldi. Hiç Nisan ayında bir artış olmaz. Ya altıncı ayda olur ya da birinci ayda olur. Emekli maaşı çok düşük kaldığı için bir dokunuş yapıldı. Ama bu son yapılan zamma bakıyoruz.
7500 liradan 10 bin liraya geldi. Normalde bütün SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 49,25 artarken kök maaş üzerinden, en düşük emekli maaşı artışı yüzde 33’lerde kaldı. Orada da bir tık geride kaldı. En düşük emekli maaşındaki beklenti en az 12 bin lira seviyesindeydi.
Ama bütçe olanakları buna izin vermedi. Çünkü en düşük emekli maaşı alanların sayısı SSK-Bağ-Kur emeklileri içinde yüzde 40 civarında. 10 bin TL çok düşük. Eğer bir dokunuş yapılacaksa 12 bin liradan aşağıya olmasını beklemiyoruz.”