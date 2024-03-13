Kredi kartından sonra bir sınır da kredilere! Bazı bankalar limit düşürdü
Kredi kartında nakit avansta taksit sayısı 3'e kadar indi. Seçimden sonra yeni önlemler geleceği konuşuluyor. Reuters'a bilgi veren bankacılık kaynakları, bazı bankaların ticari kredilerde limiti düşürdüğünü söyledi.
Bankacılık sektöründe sıkılaşma önlemlerinin yoğunlaştığı bir dönemde, ticari kredi faizlerindeki yükseliş devam ederken, bazı bankalar ticari kredi limitlerini 100 bin TL'ye kadar indirdi.
Halk TV'de yer alan habere göre yerel seçim öncesi döviz talebindeki artışın da etkisiyle dolar/TL kuru 32'nin üzerine çıkarken, Merkez Bankası geçen hafta kredi büyümesini kontrol altına alacak sıkılaştırma adımları attı.
Bankalar kredi büyümesini kısıtlama önlemleri çerçevesinde birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını azalttı. Merkez Bankası (TCMB), bugün bankacılık sistemindeki TL likiditesini sıkılaştıracak, mevduat faizlerini etkileyecek yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı.
Bir bankacılık kaynağına göre, "Ticari ve tarımsal kredilerde sınırlar düşürüldü. Örneğin, ticari kredilerdeki limit 100 bin TL'ye kadar indirildi," şeklinde konuştu.