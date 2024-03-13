Kaçak göçmenleri alüminyum kaplama da gizleyemedi!

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 2 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin denetimlerde vücut ısılarının tespit edilmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi.Abone ol
Yurt dışına çıkış yapmak için sınır kapısına gelen bir tır şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirildi.
Taramada fark edilmesi üzerine tırın dorsesinde yapılan aramada, alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Göç İdaresine gönderilen düzensiz göçmenlerin, X-ray cihazlarının vücut ısılarının tespit edilmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.