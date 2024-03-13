BIST 9.006
DOLAR 32,09
EURO 35,17
ALTIN 2.231,99
HABER /  GÜNCEL

THY seferlerine grev engeli! Uçuşlar iptal edildi

THY seferlerine grev engeli! Uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da havalimanı çalışanlarının yaptığı grev sebebiyle yarın bu ülkeye yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Abone ol

Almanya'da havalimanı personelleri ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerindeki şikayetler nedeniyle bir süredir gerçekleştirdiği grev, Avrupa'daki milyonlarca yolcunun seyahatini olumsuz etkiledi. Türkiye'den de bu ülkeye yapılacak bazı uçak seferleri grev nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg ve Stuttgart havalimanlarında yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı uçak seferlerini iptal etti. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Hamburg'a 14 Mart'ta icra edilecek gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Hamburg'dan İstanbul'a yapılacak seferlerin iptal edildiği bildirildi. Ayrıca Stuttgart Havalimanı'nda da 14 Mart'taki tüm gidiş ve geliş seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

THY'nin açıklamasına göre iptal edilen uçak seferleri şöyle:

TK 1662 Hamburg - İstanbul,
TK 1664 Hamburg- İstanbul,
TK 1668 Hamburg-İstanbul,
TK 7883 Hamburg- Sabiha Gökçen,
TK 1701 İstanbul-Stuttgart,
TK 1702 Stuttgart- İstanbul,
TK 1703 İstanbul-Stuttgart,
TK 1704 Stuttgart-İstanbul,
TK 1705 İstanbul-Stuttgart,
TK 1706 Stuttgart- İstanbul,
TK1710 Stuttgart-İstanbul,
TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart,
TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen,
TK 7812 Ankara-Stuttgart,
TK 7813 Stuttgart- Ankara

THY
ÖNCEKİ HABERLER
Kaçak göçmenleri alüminyum kaplama da gizleyemedi!
Kaçak göçmenleri alüminyum kaplama da gizleyemedi!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Türkiye ile Küba arasında vergi kaçakçılığına karşı anlaşma imzalandı
Türkiye ile Küba arasında vergi kaçakçılığına karşı anlaşma imzalandı
Komşusunun başını keserle ezerek öldürmüştü! Cezasını buldu
Komşusunun başını keserle ezerek öldürmüştü! Cezasını buldu
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu!
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu!
Türk gazeteciler madalya kazandı 
Türk gazeteciler madalya kazandı 
Başkentte 20 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Başkentte 20 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken seçim sözleri
CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken seçim sözleri
BM Raportörü: İsrail bir halkı kökünden yok ediyor!
BM Raportörü: İsrail bir halkı kökünden yok ediyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: En küçük vizyonları yok! Flaş Gabar petrolü açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: En küçük vizyonları yok! Flaş Gabar petrolü açıklaması
Almanya'da döner fiyatları çok arttı Olaf Scholz'a 'döner ne zaman 3 Euro olacak?' diye soruldu
Almanya'da döner fiyatları çok arttı Olaf Scholz'a 'döner ne zaman 3 Euro olacak?' diye soruldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması