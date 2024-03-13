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Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı! Cezaları belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı! Cezaları belli oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 64 yaşındaki kadının kahvesine uyuşturucu hap koyarak cinsel ilişkiye giren ve ölümüne sebep olan 2 sanık, yeniden yargılandıkları davada toplam 50 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde 24 Ocak 2020'de meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş, oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopside ise yaşlı kadının darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Çetinbaş'ın extacy hap kullanımına bağlı zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, olay günü Çetinbaş'ın evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

12 Ocak 2022'de görülen davanın duruşmasında Resul K., "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL ceza, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığın ihlali" suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 62 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zafer K. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alırken, uyuşturucu ticareti suçundan ise delil elde edilemediğinden beraat etmişti.

"Kadının kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadım"

Avukatların itirazları üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda tutuklu sanık Resul K. ve avukatlar hazır bulunurken, diğer sanık Zafer K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Zafer K., "Kadının rızası olmadan cinsel birliktelik yaşamadım. Kadının kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Resul K. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.

2 sanık toplam 50 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Sanık Resul K., Hatice Çetinbaş'a yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis, "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zafer K'nın ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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