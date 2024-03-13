Atatürk, mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı

Kuzey Makedonya'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 125. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Abone ol

"Manastır Şehir Müzesi" olarak kullanılan eski Manastır Askeri İdadisi'ndeki törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Cüneyt Talha Özyürek, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Tiron Jajaga ve Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski’nin yanı sıra siyasetçiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Tören, Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özyürek, yaptığı konuşmada, Atatürk’ün eğitim gördüğü, atmosferini soluduğu ve dünya görüşünün şekillenmesine büyük etki eden Manastır'ın, iki ülkenin ortak tarihinde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Özyürek, "1896’nın mart ayından itibaren eğitimine Manastır’da devam eden Mustafa Kemal’in fikir hayatının altyapısı da burada oluşmaya başlamıştır. O dönemde Makedonya’da ve çevresinde meydana gelen siyasi ve askeri gelişmeler, onun kişiliğinin gelişimi sürecinde şüphesiz ki önemli rol oynamıştır." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden 1899 yılında başarıyla mezun olduğunu anımsatan Özyürek, "Askeri eğitiminin tamamlanmasının ardından cepheden cepheye koşan Atatürk, eşsiz bir mücadele neticesinde ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olma onuruna erişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim gördüğü, zengin kültür atmosferiyle hemhal olduğu bu topraklar, ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsü oluşturan ve bu ülkenin kurucu halklarından olan Makedonya Türk toplumunun vatanıdır." dedi.

Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Nuredin de Mustafa Kemal Atatürk'ün 20. yüzyılın en etkili insanlarından biri olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı miras sınır, din, ırk ve ideoloji ayırt etmeyerek, onun vizyonu, cesareti, dünyanın ilerlemesine olan olağanüstü bağlılığı ve uluslar arasında kalıcı barışın teşviki ile nesillere ilham vermektedir." şeklinde konuştu.

Atatürk'ün Manastır'ın geçirdiği zamanın, onun kozmopolit entelektüel bilincinin şekillenmesinin temellerini attığını, ona yeni ufuklar açtığını belirten Nuredin, Atatürk'ün iki ülke arasında sonsuz dostluk köprüsü kurduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya her zaman yardım ettiğini ve iki ülke arasında savunma alanında iyi bir işbirliğin bulunduğunu dile getiren Nuredin, şunları kaydetti:

"Kendisinden ne zaman yardım talep edilse Türkiye Cumhuriyeti imkanlara göre her zaman taleplere cevap vermiştir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti de Türkiye'de meydana gelen yıkıcı deprem sırasında yardım çağrısına özverili bir şekilde yanıt vererek, Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı depremin enkazlarından insanları kurtarmak için ordu ve ülkedeki diğer kurumlardan ekipler gönderdi. Kimse bu tür bir yardıma ihtiyaç duymak istemez. Ancak ihtiyaç duyduklarında dostlar birbirlerine iyi günde de kötü günde de yardım ederler."

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Recai Yılmaz ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisindeki eğitimi ve hayatıyla ilgili bilgi vererek, "Askerlik hayatının önemli bir bölümü cephelerde geçmiştir. Ülkenin tamamen parçalanma tehlikesi karşısında ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihine altın harflerle kazınan kurtuluş destanını yazarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Askeri dehası ile düşmanlarını yenen Mustafa Kemal, devlet adamlığındaki üstün kabiliyeti ile dünyanın hayranlığını kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler, Atatürk Anı Odası'nı ziyaret etti ve anı defterini imzaladı.