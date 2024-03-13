Selahattin Demirtaş'tan görüşlere çıkmama kararı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Demirtaş'tan ayakkabılarını çıkartması istendiğini belirterek müvekkilinin görüşlere çıkmama kararı aldığını duyurdu. Demir, bakanlık kararıyla Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde kameralar önünde ayakkabılarının çıkarmasının dayatıldığını ve Demirtaş'ın bunu onur kırıcı bir zorbalık olarak gördüğü için görüşlere çıkmayacağını belirtti.

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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, müvekkili ile görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gittiğini ancak Demirtaş'ın arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmadığını açıkladı.

Demir, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Demirtaş'tan odadan her giriş çıkışında ayakkabılarını çıkartması istendiğini söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yayınlayan Demir şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst araması dayatılmaya başlanmıştır. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla, bugünden itibaren, Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır. Sayın Demirtaş, bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir. Konuyla ilgili, DEM Parti Genel Merkezi de acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu onur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesini isteyecektir."