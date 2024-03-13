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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davası hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da Eros isimli bir kedinin hunharca öldürülmesi sebebiyle yürütülen kamu davasında yapılan yargılama neticesinde sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini belirten Çelik, “Verilen ceza ile Türk yargısı, hayvanlara yapılan zulmü, işkenceleri sona erdirmek açısından önemli bir işlevi olacağını düşündüğümüz Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında önemli bir adım atmıştır. Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasına karşı alınması gereken tedbirlere önem verdiğimiz gibi, hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi sürdürmeye de devam edeceğiz. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik; göstermeyeceğiz. Yaşam hakkı tüm canlılar için kutsaldır Tüm canlıların yaşam hakkının korunması en yüksek ahlaki değerdir” ifadelerini kullandı.

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